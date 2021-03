Nouvoitou Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Semaine de la petite enfance Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Confiance, curiosité, élan… l’adulte est la base de l’enfant.

Se déployer dans l’action, revenir au repos… comment soutenir les variations naturelles du tout petit ? En étant soi-même, simplement à l’écoute et disponible. Jeu, câlin et lâcher prise, recette pour la vitalité relationnelle !

15 € par famille, inscription obligatoire (jauge limitée)

Atelier Présence et mouvement

