Semaine de la petite enfance Marseille 15e Arrondissement, 10 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Semaine de la petite enfance Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement

2022-05-10 – 2022-05-14 Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Durant une semaine, la médiathèque mettra à l’honneur la petite enfance avec une exposition, des ateliers, des rencontres et échanges, une projection, de la musique et de la danse. Il y en aura pour tous les goûts !



Tout public sur inscription.



Exposition « Dans mes livres, il y a… »

Du mardi 3 au samedi 17 mai

Cette exposition, spécialement pensée pour les tout-petits, vous invite à découvrir le travail de l’illustratrice et autrice jeunesse Corinne Dreyfuss, à travers des images mais aussi des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer.



Atelier massage parents/enfants

Mardi 10 mai à 10h

Cet atelier vous initiera au massage bébé, venez découvrir cette pratique aux nombreuses vertus

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription



Éveil musical

Mercredi 11 mai à 10h

Découverte de la musique et de comptines pour petites oreilles, écoute et manipulation de différents instruments de musique, à partager en famille.

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.Sur inscription

En collaboration avec À petits sons



Projection Documentaire « Histoire de parents »

Mercredi 11 mai à 10h

Des enfants de 3 à 6 ans évoluant en toute autonomie dans une classe nous donne à réfléchir sur leurs besoins, aptitudes précoces et leur acquisition de l’estime de soi.

Un premier film documentaire captivant.Sur inscription



Sieste musicale

Mercredi 11 mai à 13h30

Venez faire la sieste à la bibliothèque, bercés par une sélection musicale apaisante. N’oubliez pas votre doudou !

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription



Marmite à histoires

Mercredi 11 mai à 15h30

Il était une fois, il était mille fois, une marmite pour les gloutons, remplie d’histoires et de chansons. Sur inscription



Boom pour Bébés

Mercredi 11 mai à 16h30

Les bébés savent aussi faire la fête !

Venez avec votre bébé vous déhancher sur la piste de danse au rythme des tubes du moment.

Pour les enfants de 0 à 6 ans. Sur inscription



Atelier arts plastiques avec Corinne Dreyfuss

Jeudi 12 mai à 10h

Avec l’illustratrice Corinne Dreyfuss, participez à des ateliers d’arts plastiques parents/enfants, à la découverte du travail de cet artiste.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription



Histoires de parents

Samedi 14 mai à 10h

Cette quatrième rencontre s’appuiera sur l’album Au lit petit monstre de Mario Ramos pour se mettre à la place de l’enfant et comprendre comment l’accompagner vers l’autonomie.





Atelier Signe

Samedi 14 mai à 16h

Initiez-vous lors de cet atelier au langage des signes, découvrez ses bienfaits pour mieux communiquer avec les tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription



Contes du jardin

Samedi 14 mai à 17h

La conteuse, Claire Pantel, déplie son petit jardin, grand comme un mouchoir de poche. Dans les poches de son jardin, il y a un livre. Et dans les pages de son livre, se cachent trois petites souris.

A partir de 1 an

Par MCE Productions

Une semaine d’activités et d’échanges autour de la petite-enfance.

