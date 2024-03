Semaine de la Petite Enfance Centre ville Louhans, samedi 16 mars 2024.

Semaine de la Petite Enfance Centre ville Louhans Saône-et-Loire

Plongez dans une semaine pleine de magie dédiée à nos tout-petits !

Rejoignez-nous pour une série d’animations spécialement conçues pour émerveiller et éduquer nos chers bambins.

Programme des activités :

Samedi 16/03/2024 10h 11h30 L’animation Viens je t’emmène à la piscine au Centre aquatique Aquabresse

Lundi 18/03/2024 10h 11h Atelier Contes sonores et exploration du son avec Geneviève Juhé à La Grange Rouge

Mardi 19/03/2024 10h 11h L’animation Viens je t’emmène au LAEP à Cuiseaux

Jeudi 21/03/2024 9h30 11h30 L’animation Viens je t’emmène à la ludo à la Ludothèque Uni’Vers Jeux Cuiseaux

Vendredi 22/03/2024 10h 11h30 L’animation Viens je t’emmène au LAEP à Louhans-Châteaurenaud

Samedi 23/03/2024 10h Viens je t’emmène au spectacle à Varennes-Saint-Sauveur 10h45 Activités manuelles familles

Pour plus d’informations sur le programme et pour vous inscrire à nos activités, contactez-nous dès maintenant ! .

Centre ville Bresse Louhannaise Intercom’

Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication@blintercom.fr

