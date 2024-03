SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE Hôtel de Ville Carbon-Blanc, samedi 16 mars 2024.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 16 – 23 mars Hôtel de Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Semaine de la petite enfance

> Du 16 au 24 mars

« Viens, je t’emmène est une invitation au voyage. Le début d’une promenade inspirée par un enfant. Un enfant prend la main d’un adulte et l’emmène. Ou tout simplement un enfant est là et il aime qu’on le suive : qu’on lui consacre du temps, qu’on soit vraiment là avec lui, disponible ici et maintenant.

Dans ce thème 2024, l’enfant mène la ronde, il est plein d’énergie, d’envie, de gaité, il partage, il grandit ! Et les adultes sont invités à le suivre, à se laisser guider, à s’oublier un peu pour l’écouter lui.

À un enfant qui dit Viens, je t’emmène, on répond j’arrive ! »

Le programme est disponible en cliquant ici

Hôtel de Ville 17 Avenue Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/wp-content/uploads/2024/02/DepliantA5_semaine_PE_2024_OK.pdf »}]