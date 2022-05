Semaine de la Petite Enfance Bibliothèque municipale George-Sand, 10 mai 2022, Semoy.

Semaine de la Petite Enfance

du mardi 10 mai au samedi 14 mai à Bibliothèque municipale George-Sand

La ville de Semoy reconduit son rendez-vous annuel printanier tourné en direction du très jeune public sur le thème du mouvement et de la motricité. ### Lancement, ouverture En présence de tous les partenaires et du public **Mardi 10 mai** **9 h 30** **Bibliothèque** Accès libre, dans la limite des places disponibles ### Ateliers ludiques **Du mardi 10 au vendredi 13 mai** **De 10 h à 11 h 30** **Bibliothèque** pour les 0 – 4 ans accompagnés d’un adulte deux matinées maxi **sur réservation** * Venez avec votre bébé pour découvrir avec lui les nombreux ateliers proposés par les animateurs·trices : * Parcours de motricité * Atelier toile parachute * Séance de yoga * Rondes / lectures Et bien d’autres propositions pour bouger, sauter, ramper, se retourner, reculer, rouler, plonger, glisser, lancer, contourner, s’accrocher, s’étirer, escalader, porter, se relever, courir, ralentir, …se tordre de rire… ### Séances de sensibilisation à la danse Par l’association Dans’handi **Mardi 10, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai** **10 h et 10 h 45** **Bibliothèque** Pour les 18 mois-3 ans accompagnés d’un adulte Sur réservation * ### Info / panneaux sur l’importance de la motricité libre En lien avec le programme national nutrition/santé **Du mardi 10 au samedi 14 mai** **Murs et baies vitrées de la bibliothèque** **Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque** ** ** Horaires de la bibliothèque : Mardi : 15 h – 18 h Mercredi : 15 h – 18 h 30 Vendredi : 15 h – 17 h 30 Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

Gratuit

Bougez, bougez ! Mon corps en mouvement

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T11:30:00;2022-05-10T15:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:30:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T18:30:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T11:30:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T11:30:00;2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T12:30:00