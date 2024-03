SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, samedi 23 mars 2024.

Pour la première année, le musée participe à la Semaine Nationale de la Petite Enfance !

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 10 ans d’ateliers, installations et événements en trio parents-enfants-professionnels et même quatuor avec les collectivités à travers toute la France, à l’occasion d’une semaine spéciale, à hauteur des tout-petits.

Cette année, la 11ème édition se déroulera du 16 au 23 mars 2024 avec pour thématique nationale Viens, je t’emmène se laisser guider par l’enfant .

Le musée a été invité par le Relais Petite Enfance “La Farandole des coteaux” et la 5C à participer à cette édition, en partenariat avec différentes associations et structures du village les ALAE, la MARPA, La Cafetière, Le Comtal, Les amis de la lecture, l’Association des parents d’élèves…

Plusieurs ateliers seront proposés aux tout-petits les artistes de la Préhistoire, jeux en bois, lecture de conte, spectacle de marionnettes et goûter musical pour petits et grands au Musée de l’Aurignacien ! 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

