Semaine de la Petite Enfance : Au fil des temps MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain, 24 mars 2022, L'Isle-Jourdain.

Semaine de la Petite Enfance : Au fil des temps

MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain, le jeudi 24 mars à 10:30

Dans le cadre de la Semaine nationale de la Petite Enfance, le Relais Petite Enfance et le Lieu Accueil Enfants Parents vous accueille pour un spectacle musical à partir de 6 mois (durée 30′) Chapristi, petit chat vaillant vadrouillet au gré du vent. Il est temps pour lui de découvrir le monde. Au fil des temps, les saisons passent, au fil des chants, les vois s’enlacent, bon voyage au fil des sons ! Mise en scène et interprétation : Mathilde Barraud et Marion Landreau Spectacle musical accueilli avec le soutien de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, la CAF de la Vienne et la MSA Poitou en partenariat avec la MJC 21 à Lussac-les-Châteaux Obligations sanitaires : Pass sanitaire/vaccinal et port du masque obligatoires pour les plus de 12 ans/18 ans Laver vous les mains régulièrement Respecter les distances physiques Ne pas entrer si vous avez les symptômes de la Covid

Inscription obligatoire au 06 47 62 82 28 (gratuit)

Spectacle musical à partir de 6 mois

MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain 86150 L’Isle-Jourdain Vienne



