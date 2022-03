Semaine de la petite enfance – Atelier découverte Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Semaine de la petite enfance – Atelier découverte Pont-l’Abbé, 2 avril 2022, Pont-l'Abbé. Semaine de la petite enfance – Atelier découverte Maison de l’enfance Nicolas-Laîné 2a Rue du Méjou Pont-l’Abbé

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 11:00:00 Maison de l’enfance Nicolas-Laîné 2a Rue du Méjou

Pont-l’Abbé Finistère “Dans la cuisine ça turbine”

Cet atelier “parents-enfants” est animé par Anne Briant et Sébastien Rios-Ruiz, pour les enfants sachant marcher dès 3 ans.

