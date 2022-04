Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite du canot SNSM Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite du canot SNSM Loctudy, 4 juin 2022, Loctudy. Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite du canot SNSM Port de Loctudy Ponton de la vedette Margodig Loctudy

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 Port de Loctudy Ponton de la vedette Margodig

Loctudy Finistère Loctudy Visite du canot SNSM et rencontre avec les sauveteurs bénévoles autour de leur stand. L’occasion de mieux connaître les missions des sauveteurs en visitant leur bateau, et pourquoi pas soutenir l’association qui fonctionne uniquement grâce à ses bénévoles. Sans réservation. snsmloctudyiletudy@gmail.com Visite du canot SNSM et rencontre avec les sauveteurs bénévoles autour de leur stand. L’occasion de mieux connaître les missions des sauveteurs en visitant leur bateau, et pourquoi pas soutenir l’association qui fonctionne uniquement grâce à ses bénévoles. Sans réservation. Port de Loctudy Ponton de la vedette Margodig Loctudy

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OT Destination Pays Bigouden Sud

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Port de Loctudy Ponton de la vedette Margodig Ville Loctudy lieuville Port de Loctudy Ponton de la vedette Margodig Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite du canot SNSM Loctudy 2022-06-04 was last modified: by Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite du canot SNSM Loctudy Loctudy 4 juin 2022 finistère Loctudy

Loctudy Finistère