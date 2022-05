Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite de l’atelier de Scarlette Le Corre – Récolte et transformation des algues

Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite de l’atelier de Scarlette Le Corre – Récolte et transformation des algues, 1 juin 2022, . Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Visite de l’atelier de Scarlette Le Corre – Récolte et transformation des algues

2022-06-01 11:00:00 – 2022-06-01 11:30:00 Scarlette, femme marin pêcheur et algocultrice, récolte et transforme les algues alimentaires de puis plus de 20 ans. Elle vous fait découvrir le circuit de l’algue depuis l’arrivée à l’atelier après récolte, jusqu’aux produits finis.

10 personnes maximum par visite. contact@scarlettelecorre.fr +33 2 98 58 78 98 http://www.alguerie.com/ Scarlette, femme marin pêcheur et algocultrice, récolte et transforme les algues alimentaires de puis plus de 20 ans. Elle vous fait découvrir le circuit de l’algue depuis l’arrivée à l’atelier après récolte, jusqu’aux produits finis.

10 personnes maximum par visite. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville