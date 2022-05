Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Mise à l’eau du Papa Poydenot, canot de sauvetage historique Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarch Finistère Nom donné au premier canot de sauvetage de Saint-Pierre en Penmarc’h, la remise à l’eau du Papa Poydenot, classé monument historique depuis 1992, est un événement à ne pas rater.

C’est un canot de sauvetage en teck, à voile et à avirons. Insubmersible, il est auto-redressable et à auto-vidange spontanée. Il appartient à l’association Papa Poydenot qui s’est fixée pour but principal d’être le conservatoire de la mémoire des équipages des canots de sauvetage à avirons et à voile. Penmarch

