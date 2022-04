Semaine de la Pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille – Fête du Pesked Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec Finistère Guilvinec Haliotika, La cité de la Pêche vous accueille toute la journée. Visite libre et gratuite des expositions. Avec la SNSM : Visite libre du canot, promenade, restauration le midi côté Léchiagat, exercice de chiens de sauvetage et hélitreuillage Balade en mer avec le Soizen (15h-18h)

Promenade en mer sur le skol ar mor

Sorties en mer avec un ou plusieurs chalutiers côtiers (à confirmer) Visite à quai d’un bateau hauturier (à confirmer) Ateliers de cuisine / démos culinaires dans Hatelier organisés par QCD dans le cadre de la Semaine de la Pêche Ouverture du lycée maritime à Tréffiagat avec présentation du simulateur, des ateliers de découpe… Animations enfants :

Structures gonflables place de la petite sole

Atelier Apprentissage de la langue bretonne autour du vocabulaire de la pêche (Komz Brezhoneg),

Atelier maquillage Mini-village sur la place de la petite sole : matelotage avec le lycée maritime, divers stand sur le thème de la pêche… En soirée, sur la place de la petite sole

Spectacle d’humour 18h-18h30

Dégustation de langoustines (pour les visiteurs d’Haliotika)

Concours de décorticage de langoustines :18h30 – 20h

Souper marin par le TGV : 19h

