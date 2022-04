Semaine de la pêche et de l’aquaculture en Cornouaille – Conférence sur la sardine – Sardine, de la naissance à la boîte Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Semaine de la pêche et de l'aquaculture en Cornouaille – Conférence sur la sardine – Sardine, de la naissance à la boîte

Le but de cette conférence est de faire découvrir la sardine dans tous ses états à partir de l'ouvrage original concocté par l'éditeur provençal Cres, spécialisé depuis longtemps dans les « beaux livres ». Livre « global » sur la sardine, préfacé par Jérôme Bonaldi, grand collectionneur de boîtes de sardines, on retrouvera l'animal qui en est la vedette et la trame à travers l'histoire, dans toutes les eaux du globe où elle vit, mais aussi dans ses apparitions au cinéma ou dans la littérature. Un livre nourri également d'une belle iconographie qui fait de la sardine une star à part entière, dotée d'une véritable noblesse. Tant dans nos assiettes que dans sa propre vie.

