Loctudy Finistère Loctudy Atelier poterie pour les enfants : De la mer à l’assiette ! Animé par P.Moulinec. Durée : 2h. musee.alexislegall@loctudy.fr +33 2 98 98 83 99 Atelier poterie pour les enfants : De la mer à l’assiette ! Animé par P.Moulinec. Durée : 2h. Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord Loctudy

