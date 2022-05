Semaine de la pêche et de l’aquaculture en Cornouaille – Atelier cuisine des algues alimentaires avec Scarlette Le Corre

Semaine de la pêche et de l’aquaculture en Cornouaille – Atelier cuisine des algues alimentaires avec Scarlette Le Corre, 2 juin 2022, . Semaine de la pêche et de l’aquaculture en Cornouaille – Atelier cuisine des algues alimentaires avec Scarlette Le Corre

2022-06-02 17:00:00 – 2022-06-02 19:00:00 dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville