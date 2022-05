Semaine de la pêche et de l’aquaculture 2022 – Exposition – Rigolo au fil du siècle Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Semaine de la pêche et de l'aquaculture 2022 – Exposition – Rigolo au fil du siècle
Galerie municipale La Longère
4 Rue de Saint-Jacques
Clohars-Carnoët
2022-05-25 – 2022-06-06

2022-05-25 – 2022-06-06 Galerie municipale La Longère 4 Rue de Saint-Jacques

2022 : Le Rigolo à 100 ans, c'est un bateau patrimonial de Doëlan – ancien misainier qui a eu plusieurs vies.

A cette occasion une exposition Rigolo au fil du siècle se tiendra à la galerie La Longère, sur le thème de la pêche à la sardine et la construction navale, organisée par l'association du bateau La bande de Rigolo

labandedurigolo@gmail.com
+33 6 73 24 28 59

