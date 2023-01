Semaine de la parentalité Ploumoguer Ploumoguer Ploumoguer Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-16 18:00:00 – 2023-02-16 19:30:00

Finistère Ploumoguer Atelier parents “Comment garder le lien de confiance avec son ado ?”. Animé par Sandrine Bauget de l’association 1001 petites graines. (prévention sur le harcèlement scolaire, soutien à la parentalité). Informations et inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh. vielocale@ploumoguer.bzh +33 2 98 89 83 89 Salle Pen An Ilis 2 rue du Stade Ploumoguer

