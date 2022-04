Semaine de la parentalité La Crèche, 13 mai 2022, La Crèche.

Semaine de la parentalité La Crèche

2022-05-13 17:00:00 – 2022-05-21

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche

En 2016, la commune lançait la 1ère Semaine de la parentalité et de la petite enfance. Trois ans plus tard, la communauté de communes Haut Val de Sèvre a signé une Convention Territoriale Globale des services aux familles (CTG), permettant de renforcer la collaboration des communes du territoire.

Après une année blanche en 2021, suite à la pandémie, plusieurs communes du territoire ont décidé d’unir leurs compétences pour développer la portée de la Semaine de la parentalité.

Ainsi, du 13 au 21 mai, La Crèche, Pamproux, Saint-Maixent-l’École, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saivres et la communauté de communes vont proposer des animations riches et variées.

Au programme : Ateliers, jeux en familles, spectacles, Aprèm’concert jeunes, concert participatif, conférences, escape box…

+33 5 49 25 50 54

La Crèche

La Crèche

