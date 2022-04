SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : JOURNÉE FESTIVE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : JOURNÉE FESTIVE Saint-Brevin-les-Pins, 30 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins. SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : JOURNÉE FESTIVE Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Le Réseau Parentalité de la CCSE vous invite à une semaine d’animations sur tout le territoire du Sud Estuaire sur le thème : Lâcher-prise en famille.

Au programme (en téléchargement ci-dessous) du 25 au 30 avril : informations, ateliers, échanges, spectacles, soirées jeux… Une journée temps fort est prévue le samedi 30 avril avec des animations festives tout au long de la journée :

– De 10h à 17h : jeux de société, jeux en bois, énigmes, dessins solidaires, atelier sensorialité, atelier motricité, animation ados-parents, jeu papote, défis cuisine, stands…

– A 11h : Conversations dansées par la compagnie Kokeshi, pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents

– A 15h : Spectacle de marionnettes Marcel par la compagnie Les Têtes en l’Air, pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents

– A 17h : Spectacle interactif “Double défis” de La Fabrique à Impro, pour tous. Gratuit et ouvert à tous.

Sur place, bar, sandwichs et crêpes. secretariat@csc-mireillemoyon.fr +33 2 40 27 51 77 https://www.csc-mireillemoyon.fr/ Le Réseau Parentalité de la CCSE vous invite à une semaine d’animations sur tout le territoire du Sud Estuaire sur le thème : Lâcher-prise en famille.

Au programme (en téléchargement ci-dessous) du 25 au 30 avril : informations, ateliers, échanges, spectacles, soirées jeux… Une journée temps fort est prévue le samedi 30 avril avec des animations festives tout au long de la journée :

– De 10h à 17h : jeux de société, jeux en bois, énigmes, dessins solidaires, atelier sensorialité, atelier motricité, animation ados-parents, jeu papote, défis cuisine, stands…

– A 11h : Conversations dansées par la compagnie Kokeshi, pour les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents

– A 15h : Spectacle de marionnettes Marcel par la compagnie Les Têtes en l’Air, pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents

– A 17h : Spectacle interactif “Double défis” de La Fabrique à Impro, pour tous. Gratuit et ouvert à tous.

Sur place, bar, sandwichs et crêpes. Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : JOURNÉE FESTIVE Saint-Brevin-les-Pins 2022-04-30 was last modified: by SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : JOURNÉE FESTIVE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 30 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique