Semaine de la Nuit : Sur la piste des petits carnivores Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues

Semaine de la Nuit : Sur la piste des petits carnivores Salignac-Eyvigues, 4 août 2022, Salignac-Eyvigues. Semaine de la Nuit : Sur la piste des petits carnivores Salignac-Eyvigues

2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues 5 5 EUR Vous partirez à la poursuite des petits carnivores nocturnes grâce à un jeu d’orientation dans la forêt d’Eyvigues. Avec des indices trouvés dans la forêt, vous devrez découvrir un carnivore mystère. Une projection vidéo sur ces animaux et l’intervention d’un naturaliste spécialisé clôturera la soirée. A partir de 6 ans. Vous partirez à la poursuite des petits carnivores nocturnes grâce à un jeu d’orientation dans la forêt d’Eyvigues. Avec des indices trouvés dans la forêt, vous devrez découvrir un carnivore mystère. Une projection sur ces animaux et l’intervention d’un naturaliste spécialisé clôturera la soirée. Vous partirez à la poursuite des petits carnivores nocturnes grâce à un jeu d’orientation dans la forêt d’Eyvigues. Avec des indices trouvés dans la forêt, vous devrez découvrir un carnivore mystère. Une projection vidéo sur ces animaux et l’intervention d’un naturaliste spécialisé clôturera la soirée. A partir de 6 ans. OTPFPN

Salignac-Eyvigues

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Salignac-Eyvigues Autres Lieu Salignac-Eyvigues Adresse Ville Salignac-Eyvigues lieuville Salignac-Eyvigues Departement Dordogne

Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salignac-eyvigues/

Semaine de la Nuit : Sur la piste des petits carnivores Salignac-Eyvigues 2022-08-04 was last modified: by Semaine de la Nuit : Sur la piste des petits carnivores Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues 4 août 2022 Dordogne Salignac-Eyvigues

Salignac-Eyvigues Dordogne