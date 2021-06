Semaine de la nuit : Laser Game en plein air à Carsac-Aillac Salignac-Eyvigues, 2 août 2021-2 août 2021, Salignac-Eyvigues.

Semaine de la nuit : Laser Game en plein air à Carsac-Aillac 2021-08-02 – 2021-08-02

Salignac-Eyvigues Dordogne

Venez découvrir le 1er laser game itinérant. Une diversité de mise en situation qui vous permettra de vous immerger dans des rôles plus intenses les uns que les autres.

Attention : les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d’un adulte. Et l’activité est accessible uniquement aux enfants de 7 ans et plus.

Venez découvrir le 1er laser game itinérant. Une diversité de mise en situation qui vous permettra de vous immerger dans des rôles plus intenses les uns que les autres.

Attention : les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d’un adulte. Et l’activité est accessible uniquement aux enfants de 7 ans et plus.

+33 5 53 59 10 70

Venez découvrir le 1er laser game itinérant. Une diversité de mise en situation qui vous permettra de vous immerger dans des rôles plus intenses les uns que les autres.

Attention : les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d’un adulte. Et l’activité est accessible uniquement aux enfants de 7 ans et plus.

Office de Tourisme du Pays de Fénelon

dernière mise à jour : 2021-06-21 par