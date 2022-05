Semaine de la Nuit : Défi nature “Mettez tous vos sens en éveil” Sainte-Mondane Sainte-Mondane Catégories d’évènement: Dordogne

Semaine de la Nuit : Défi nature "Mettez tous vos sens en éveil"

2022-08-05

Sainte-Mondane

Mettez vos sens en éveil ! Au cours de ce rallye, relevez par équipe des défis sensoriels, nature et sportifs. Vous devrez faire preuve d'habileté et de réflexion en faisant bouillir vos neurones pour réunir vos connaissances naturalistes. Mobilisez vos talents pour réussir ce challenge… A partir de 6 ans.

