Semaine de la Nuit : Chasse au trésor du Loup-Garou
Archignac, 6 août 2022, 20:30
5 EUR

Il était une fois à Archignac un loup-garou pas comme les autres… En traversant différents contes, il en a ramené à chaque fois un souvenir qu'il a collectionné dans un panier. Le Petit Chaperon Rouge lui a joué un mauvais tour… Il a disséminé tous les objets du trésor du loup dans le village d'Archignac. Pour le sauver d'une déprime certaine, venez l'aider à retrouver sa collection d'objets fétiches. A partir de 8 ans.

