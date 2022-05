Semaine de la musique : Concert de musique italienne « O Sole Mio » avec Renato Papalia. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Semaine de la musique : Concert de musique italienne « O Sole Mio » avec Renato Papalia. La Dolce Vita s’invite à la bibliothèque, laissez-vous séduire par les chansons italiennes en chant et guitares acoustiques.

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T16:30:00

