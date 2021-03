SEMAINE DE LA LITTÉRATURE ET ILLUSTRATION JEUNESSE, 27 mars 2021-27 mars 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

SEMAINE DE LA LITTÉRATURE ET ILLUSTRATION JEUNESSE 2021-03-27 – 2021-04-03 Médiathèque Jules Verne La Case des Pins

Saint-Brevin-les-Pins 44250

À la découverte de grandes plumes de la littérature et de l’illustration jeunesse !

Du samedi 27 mars au samedi 3 avril, la librairie brévinoise « la Case des Pins » organise, en partenariat avec la Ville, la première édition de la Semaine de la littérature et de l’illustration

jeunesse de Saint-Brevin-les-Pins.

Au programme des rencontres scolaires, mais aussi des rencontres, des ateliers et des séances de dédicace ouvertes au public.

8 autrices et un auteur invités

Pour cette première édition, le plateau d’invités est particulièrement relevé. Pour François Delay, son organisateur « nous sommes fiers d’avoir réuni un plateau d’invités d’une très grande qualité et particulièrement heureux qu’ils aillent à la rencontre de leur jeune public dans les différentes structures participantes. »

55 rencontres scolaires sont prévues dans dix communes à et « autour de » Saint-Brevin.

En plus des écoles de Saint-Brevin-les-Pins, des rencontres scolaires auront également lieu à Chauvé, Corsept, Donges, Paimboeuf, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Trignac et Vue.

15 séances ouvertes au public et gratuites sont prévues, notamment à Saint-Brevin.

Si les conditions sanitaires le permettent, des séances ouvertes au public seront organisées à divers moments de la semaine dans plusieurs communes et, notamment, à Saint-Brevin-les-Pins ; elles prendront la forme d’ateliers, de rencontres ou de simples séances de dédicace :

À la librairie « la Case des Pins » à Saint-Brevin-les-Pins :

samedi 27 mars, 14h30 à 16h30 :

atelier pour les 6 ans et plus avec Amandine Momenceau / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

mercredi 31 mars, 16h30 à 17h45 :

atelier familial conté et dessiné avec Anne isabelle Le Touzé / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

jeudi 1er avril, 16h30 à 17h45 :

rencontre avec Clémentine Beauvais à l’occasion de la sortie de son dernier roman adulte / 12 particip. maxi. / inscription obligatoires : 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 10h à 11h15 :

rencontre avec Agnès Mathieu-Daudé et Anne Schmauch / 12 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 11h30 à 12h45 :

rencontre avec Christine Davenier et Kimiko autour de leur série à quatre mains Minusculette / 12 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

À la Médiathèque Jules Verne de Saint-Brevin-les-Pins :

mercredi 31 mars, 15h à 16h15 :

atelier d’illustration avec Christine Davenier pour les 5 ans et plus / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 10h à 11h15 :

atelier d’illustration avec Catherine Pineur pour les 6 ans et + / 10 particip. maxi. /

atelier familial conté et dessiné avec Emile Jadoul dès 3 ans / 20 particip. maxi. / inscription. obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 11h30 à 12h45 :

​rencontre avec Clémentine Beauvais – 20 particip. maxi. inscription obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

Les autrices et l’auteur présents :

CLÉMENTINE BEAUVAIS est née en France et vit en Grande-Bretagne depuis 12 ans.

Arrivée étudiante à Cambridge, elle est aujourd’hui enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation à l’université de York. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres, dont Les petites reines, élu Meilleur Livre Jeunesse 2015 par le magazine LiRE.

Elle est également traductrice littéraire de l’anglais vers le français, notamment des romans de Sarah Crossan et d’Elizabeth Acevedo, de certains textes de Meg Rosoff et du dernier roman de J.K. Rowling, L’Ickabog.

CHRISTINE DAVENIER est née en 1961 à Tours.

Elle a fait ses études à Paris aux Arts appliqués, puis aux États-Unis. Illustratrice de plusieurs ouvrages pour enfants, elle a également été institutrice.

Son univers est à la fois teinté d’humour et de nostalgie. Ses couleurs pastels mettent en avant des personnages facétieux et plein de vie.

ÉMILE JADOUL est né en Belgique. Il enseigne l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège.

Il aime s’inspirer de ses rencontres avec les petits ! Il est connu pour ses histoires tendres avec de petits animaux qui découvrent les petites et grandes joies… mais parfois aussi les petits tracas du quotidien des tout-petits. Il est édité notamment à l’Ecole de Loisirs, Pastel et Casterman.

KIMIKO est née d’une mère japonaise et d’un père français.

Elle a principalement vécu en France, mais a souvent passé ses vacances au Japon dans la magnifique maison traditionnelle de ses grands-parents, près de Kyoto.

Après des études de styliste à Tokyo, elle a travaillé pour une maison de haute couture à Paris. Puis elle a quitté la mode pour faire des livres pour enfants.

Elle a réalisé de nombreux albums avec son amie, Christine Davenier.

ANNE ISABELLE LE TOUZÉ est née le 22 février 1963. Elle a vécu à Paris, à Rennes, en Allemagne, au Zaïre …

Elle a fait ses études à l’école des Beaux-arts de Rennes et partage aujourd’hui son temps entre la création d’affiches, la presse et l’illustration pour enfants.

Ses différents ouvrages ont toujours le même souci d’entraîner le lecteur dans un univers proche de la fable et du rêve.

C’est à partir d’une situation quotidienne qu’Anne-Isabelle Le Touzé campe son histoire puis la détourne, pour glisser du rêve au comique et donner libre cours à l’imaginaire.

AGNES MATHIEU-DAUDÉ est née en 1975 à Montpellier.

Après des études de lettres et d’histoire, elle est devenue conservateur du patrimoine ; alors depuis, elle conserve : les œuvres des musées comme les souvenirs d’enfance.

Elle en fait des romans pour les adultes (Un marin chilien et L’ombre sur la lune, éditions Gallimard) et des histoires pour tout le monde, qui sont illustrées par des gens très talentueux.

Elle vit et travaille à Paris.

AMANDINE MOMENCEAU a étudié l’art et l’histoire de l’art à Rennes avant de publier son 1er album en tant qu’autrice-illustratrice.

Elle partage aujourd’hui son temps entre ses projets autour de la création (livres illustrés, ateliers de créations en papiers découpés, kamishibaï et des expositions) et son travail à temps partiel en tant que bibliothécaire.

CATHERINE PINEUR est née le 14 juin 1969.

Elle a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège et à l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Elle vit avec ses deux enfants en pleine campagne belge, entourée de collines, de vaches, de poules et d’oies…et avec un certain Émile Jadoul.

Son univers s’adresse également aux jeunes lecteurs.

ANNE SCHMAUCH est née en 1978 à Metz, où elle a vécu quelques années avant de déménager à Nantes.

Elle vit actuellement à Paris. Mémé Dusa, son premier roman paru dans la collection Pépix, a connu un très beau succès.

En mai 2018, elle a été mise à l’honneur avec une « double actualité » : La Sauvageonne côté Exprim’ pour les adolescents, et Minus contre Minos, côté Pépix, pour les jeunes lecteurs et lectrices.

Programme complet de la Semaine de la littérature et de l’illustration jeunesse ICI>

+ d’infos : 02 40 39 34 75 ou contact@lacasedespins.fr

contact@lacasedespins.fr +33 2 40 39 34 75 http://www.lacasedespins.fr/

À la découverte de grandes plumes de la littérature et de l’illustration jeunesse !

Du samedi 27 mars au samedi 3 avril, la librairie brévinoise « la Case des Pins » organise, en partenariat avec la Ville, la première édition de la Semaine de la littérature et de l’illustration

jeunesse de Saint-Brevin-les-Pins.

Au programme des rencontres scolaires, mais aussi des rencontres, des ateliers et des séances de dédicace ouvertes au public.

8 autrices et un auteur invités

Pour cette première édition, le plateau d’invités est particulièrement relevé. Pour François Delay, son organisateur « nous sommes fiers d’avoir réuni un plateau d’invités d’une très grande qualité et particulièrement heureux qu’ils aillent à la rencontre de leur jeune public dans les différentes structures participantes. »

55 rencontres scolaires sont prévues dans dix communes à et « autour de » Saint-Brevin.

En plus des écoles de Saint-Brevin-les-Pins, des rencontres scolaires auront également lieu à Chauvé, Corsept, Donges, Paimboeuf, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Trignac et Vue.

15 séances ouvertes au public et gratuites sont prévues, notamment à Saint-Brevin.

Si les conditions sanitaires le permettent, des séances ouvertes au public seront organisées à divers moments de la semaine dans plusieurs communes et, notamment, à Saint-Brevin-les-Pins ; elles prendront la forme d’ateliers, de rencontres ou de simples séances de dédicace :

À la librairie « la Case des Pins » à Saint-Brevin-les-Pins :

samedi 27 mars, 14h30 à 16h30 :

atelier pour les 6 ans et plus avec Amandine Momenceau / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

mercredi 31 mars, 16h30 à 17h45 :

atelier familial conté et dessiné avec Anne isabelle Le Touzé / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

jeudi 1er avril, 16h30 à 17h45 :

rencontre avec Clémentine Beauvais à l’occasion de la sortie de son dernier roman adulte / 12 particip. maxi. / inscription obligatoires : 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 10h à 11h15 :

rencontre avec Agnès Mathieu-Daudé et Anne Schmauch / 12 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 11h30 à 12h45 :

rencontre avec Christine Davenier et Kimiko autour de leur série à quatre mains Minusculette / 12 particip. maxi. / inscription obligatoire : 02 40 39 34 75.

À la Médiathèque Jules Verne de Saint-Brevin-les-Pins :

mercredi 31 mars, 15h à 16h15 :

atelier d’illustration avec Christine Davenier pour les 5 ans et plus / 10 particip. maxi. / inscription obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 10h à 11h15 :

atelier d’illustration avec Catherine Pineur pour les 6 ans et + / 10 particip. maxi. /

atelier familial conté et dessiné avec Emile Jadoul dès 3 ans / 20 particip. maxi. / inscription. obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

samedi 3 avril, 11h30 à 12h45 :

​rencontre avec Clémentine Beauvais – 20 particip. maxi. inscription obligatoire à la médiathèque ou 02 40 39 34 75.

Les autrices et l’auteur présents :

CLÉMENTINE BEAUVAIS est née en France et vit en Grande-Bretagne depuis 12 ans.

Arrivée étudiante à Cambridge, elle est aujourd’hui enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation à l’université de York. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres, dont Les petites reines, élu Meilleur Livre Jeunesse 2015 par le magazine LiRE.

Elle est également traductrice littéraire de l’anglais vers le français, notamment des romans de Sarah Crossan et d’Elizabeth Acevedo, de certains textes de Meg Rosoff et du dernier roman de J.K. Rowling, L’Ickabog.

CHRISTINE DAVENIER est née en 1961 à Tours.

Elle a fait ses études à Paris aux Arts appliqués, puis aux États-Unis. Illustratrice de plusieurs ouvrages pour enfants, elle a également été institutrice.

Son univers est à la fois teinté d’humour et de nostalgie. Ses couleurs pastels mettent en avant des personnages facétieux et plein de vie.

ÉMILE JADOUL est né en Belgique. Il enseigne l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège.

Il aime s’inspirer de ses rencontres avec les petits ! Il est connu pour ses histoires tendres avec de petits animaux qui découvrent les petites et grandes joies… mais parfois aussi les petits tracas du quotidien des tout-petits. Il est édité notamment à l’Ecole de Loisirs, Pastel et Casterman.

KIMIKO est née d’une mère japonaise et d’un père français.

Elle a principalement vécu en France, mais a souvent passé ses vacances au Japon dans la magnifique maison traditionnelle de ses grands-parents, près de Kyoto.

Après des études de styliste à Tokyo, elle a travaillé pour une maison de haute couture à Paris. Puis elle a quitté la mode pour faire des livres pour enfants.

Elle a réalisé de nombreux albums avec son amie, Christine Davenier.

ANNE ISABELLE LE TOUZÉ est née le 22 février 1963. Elle a vécu à Paris, à Rennes, en Allemagne, au Zaïre …

Elle a fait ses études à l’école des Beaux-arts de Rennes et partage aujourd’hui son temps entre la création d’affiches, la presse et l’illustration pour enfants.

Ses différents ouvrages ont toujours le même souci d’entraîner le lecteur dans un univers proche de la fable et du rêve.

C’est à partir d’une situation quotidienne qu’Anne-Isabelle Le Touzé campe son histoire puis la détourne, pour glisser du rêve au comique et donner libre cours à l’imaginaire.

AGNES MATHIEU-DAUDÉ est née en 1975 à Montpellier.

Après des études de lettres et d’histoire, elle est devenue conservateur du patrimoine ; alors depuis, elle conserve : les œuvres des musées comme les souvenirs d’enfance.

Elle en fait des romans pour les adultes (Un marin chilien et L’ombre sur la lune, éditions Gallimard) et des histoires pour tout le monde, qui sont illustrées par des gens très talentueux.

Elle vit et travaille à Paris.

AMANDINE MOMENCEAU a étudié l’art et l’histoire de l’art à Rennes avant de publier son 1er album en tant qu’autrice-illustratrice.

Elle partage aujourd’hui son temps entre ses projets autour de la création (livres illustrés, ateliers de créations en papiers découpés, kamishibaï et des expositions) et son travail à temps partiel en tant que bibliothécaire.

CATHERINE PINEUR est née le 14 juin 1969.

Elle a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège et à l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Elle vit avec ses deux enfants en pleine campagne belge, entourée de collines, de vaches, de poules et d’oies…et avec un certain Émile Jadoul.

Son univers s’adresse également aux jeunes lecteurs.

ANNE SCHMAUCH est née en 1978 à Metz, où elle a vécu quelques années avant de déménager à Nantes.

Elle vit actuellement à Paris. Mémé Dusa, son premier roman paru dans la collection Pépix, a connu un très beau succès.

En mai 2018, elle a été mise à l’honneur avec une « double actualité » : La Sauvageonne côté Exprim’ pour les adolescents, et Minus contre Minos, côté Pépix, pour les jeunes lecteurs et lectrices.

Programme complet de la Semaine de la littérature et de l’illustration jeunesse ICI>

+ d’infos : 02 40 39 34 75 ou contact@lacasedespins.fr