Semaine de la langue française et de la francophonie la Genève internationale … de la montagne MEG Genève, mercredi 20 mars 2024.

Semaine de la langue française et de la francophonie la Genève internationale … de la montagne A l’occasion de la semaine de la langue française, une rencontre autour de la nouvelle revue suisse «Les sports modernes» est proposée. Bibliothèque. Le mercredi 20 mars 2024 à 12h15 Mercredi 20 mars, 12h15 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T12:15:00+01:00 – 2024-03-20T13:00:00+01:00

A l’occasion de la semaine de la langue française et en écho à l’opération «dis-moi dix mots sur le podium», une rencontre autour de la nouvelle revue suisse «Les sports modernes» est proposée. Cette revue est éditée par l’Association pour la valorisation des archives et de l’histoire des sports qui aborde les transformations des sociétés au travers de l’étude des sports.

Cette rencontre nous permettra de discuter du premier numéro intitulé « La montagne, territoire du moderne ? »

Intervenants Philippe Vonnard, historien (Université de Lausanne et de Fribourg), membre du Comité de rédaction et Christophe Jaccoud, sociologue, Professeur associé à l’Université de Neuchâtel et co-directeur de la revue

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

© Max Galli