Semaine de la langue française et de la francophonie Espace Desfriches (bibliothèque) Olivet, vendredi 22 mars 2024.

Semaine de la langue française et de la francophonie La Cirqu’Conférence Vendredi 22 mars, 20h00 Espace Desfriches (bibliothèque) sur réservation

Une déclaration d’humour à la langue de Molière !

Le Professeur T n’en peut plus… Anglicismes, SMS, novlangue ou encore chansons de Jul… Pour lui, la langue française est en péril. Armé de son esprit espiègle, son humour dévastateur, son regard malicieux sur le monde et ses jeux de mots (plus ou moins) subtils, il s’est donné une mission : sauver la langue de Molière ! Entre Devos et De Groot, grâce à une écriture millimétrée et clownesque, ce jongleur de mots vous entraînera dans une folle conférence… pour faire le tour de la question ! Avec ce spectacle, Professeur T a remporté le prix d’humoriste de l’année 2022 au Darcy Comédie de Dijon. Au fil des années, il a assuré des premières parties d’Olivier de Benoit, Jarry, Shirley Souagnon, Grand Corps Malade, Olivier Lejeune… Formé au théâtre classique, il est membre de la troupe d’improvisation Le MITCH. Également mentaliste, il a été couronné « Meilleur espoir de la discipline » par ses pairs en 2011. Depuis plus de 20 ans, il arpente principalement les scènes de slam et a été sacré Champion d’Europe par équipe en 2005.

Texte et interprétation : Professeur T Mise en scène : Thomas Jaskiewicz

Espace Desfriches (bibliothèque) 365 rue du général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire