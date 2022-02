Semaine de la langue française et de la Francophonie Bibliothèque d’Olivet, 11 mars 2022, Olivet.

Semaine de la langue française et de la Francophonie

du vendredi 11 mars au samedi 19 mars à Bibliothèque d’Olivet

La Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous régulier des amoureux des mots, en France comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.Cette nouvelle édition ‘‘Dis-moi dix mots qui (d)’étonnent’’ met un époustouflant désordre dans notre amour de la langue française en mettant en lumière la capacité des mots à créer de l’étonnement, voire à nous méduser – par leur sonorité, leur orthographe, leur caractère saugrenu ou mystérieux. **Vendredi 11/03 – 14h à 17h30** Vente de livre d’occasion issus des collections de la bibliothèque **Samedi 12/03 – 10h à 18h** Vente de livre d’occasion issus des collections de la bibliothèque **Samedi 12/03 – 11h** “Dis-moi dix mots qui (d)’étonnent” Conférence inaugurale d’Alfred Gilder sur les dix mots de la thématique 2022.L’auteur présentera et dédicacera également son dernier ouvrage _Petites citations rigolotes_ paru en janvier aux éditions Glyphes (vente sur place par la librairie Volte Pages) **Mercredi 16/03 – 11h à 12h** La Fête du Court Projection de 8 courts-métrages sur le thème des couleurs pour les 4-7ans **Samedi 19/03 – 15h30** Scapin au Jardin par la Cie Brouhaha pour les enfants à partir de 8ans. Une adaptation déjantée des _Fourberies de Scapin_ de Molière, succulente et pleine de fraîcheur. Un seul-en-scène dans lequel François Manuelian manipule des marionnettes objets et des jouets en forme d’outils à qui il prête une voix, un accent, une démarche. Une mise en scène à l’humour communicatif, qui prend des allures de farce transformée en jeu de rôles. Un hommage à l’auteur qui a marqué l’histoire de la Comédie française dont nous fêtons les 400 ans. **Samedi 19/03 – 10h30** “Le français, la langue qui ne devrait pas exister ” Conférence petit-déjeuner par Michel Feltin-Palas, écrivain et journaliste spécialiste de la langue française. Si l’histoire était logique, nous devrions nous exprimer dans un sabir germanique : après tout, n’avons-nous pas été conquis par les Francs ? Pour quelles raisons étranges les vainqueurs ont-ils adopté la langue des vaincus ? Pourquoi, à l’inverse,nos ancêtres ont-ils abandonné le gaulois au profit du latin ? En plongeant dans la grande aventure de la langue française, on comprend qu’en France plus qu’ailleurs, la langue est une question politique cruciale, on considère d’un autre œil notre manie des anglicismes. On voyage à travers le monde grâce à la francophonie. **Samedi 19/03 – 16h à 17h30** La Fête du Court Projection d’une sélection de courts-métrages sur le thème ‘‘ En haut de l’affiche ’’ pour les + de 12 ans **Et toute la semaine à la bibliothèque :** • sélection de livres/jeux autour des mots • espace thématique sur Molière, à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de l’auteur.

Ateliers et animations autours de la langue française

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet Loiret



