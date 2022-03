Semaine de la langue française et de la Francophonie à Mouila et Tchibanga Libreville Libreville Catégories d’évènement: Komo-Mondah

La Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale prendra part activement du 10 au 13 mars, aux festivités marquant la célébration du mois de la Francophonie au Gabon, respectivement à Mouila dans la Province de la Ngounié et à Tchibanga dans la Province de la Nyanga. Ces festivités sont organisées en partenariat avec les Clubs Francophonie des deux localités, la Mairie de Mouila, sous l’égide de la Direction générale de la Francophonie du ministère des affaires étrangères du Gabon. Les principales activités au programme de cette célébration sont : le concours inter-scolaire du « Meilleur lecteur » organisé par la Mairie de Mouila, le Concours d’orthographe et les prestations culturelles et artistiques organisés par le Club francophonie de Tchibanga. Durant ces manifestions, la Représentation pour l’Afrique centrale animera deux conférences-débats, l’une à Mouila dans les locaux du collège Saint-Gabriel, lauréat de l’édition 2021 du concours régional Regards croisés, et l’autre à Tchibanga dans la salle d’animation du CLAC de ladite localité. Ces conférences ont pour thème : « À la découverte de la Francophonie et de l’OIF », ont réuni des publics composés majoritairement d’élèves des classes de terminales et leurs enseignants. Festivités du mois de la Francophonie au Gabon, respectivement à Mouila dans la Province de la Ngounié et à Tchibanga dans la Province de la Nyanga du 10 au 13 mars, aux festivités. Libreville Libreville, Gabon Libreville Komo-Mondah

