SEMAINE DE LA JEUNESSE : SPECTACLE DE MAGIE Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

SEMAINE DE LA JEUNESSE : SPECTACLE DE MAGIE Le Portel, 5 juillet 2022, Le Portel. SEMAINE DE LA JEUNESSE : SPECTACLE DE MAGIE 51, rue Carnot Le Portel

2022-07-05 – 2022-07-05

51, rue Carnot Le Portel Pas-de-Calais Le Portel Réservé aux Portelois Sur inscription auprès du Pôle Famille en mairie à partir du lundi 30 mai 2022. nLe jour de l’inscription se munir de : n- un justificatif de domicile n- le livret de famille Salle Yves Montand nA 18H30 nGratuit +33 3 21 87 73 89 Réservé aux Portelois Sur inscription auprès du Pôle Famille en mairie à partir du lundi 30 mai 2022. nLe jour de l’inscription se munir de : n- un justificatif de domicile n- le livret de famille Salle Yves Montand nA 18H30 nGratuit 51, rue Carnot Le Portel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Portel Autres Lieu Le Portel Adresse 51, rue Carnot Ville Le Portel lieuville 51, rue Carnot Le Portel

Le Portel Le Portel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-portel/

SEMAINE DE LA JEUNESSE : SPECTACLE DE MAGIE Le Portel 2022-07-05 was last modified: by SEMAINE DE LA JEUNESSE : SPECTACLE DE MAGIE Le Portel Le Portel 5 juillet 2022

Le Portel