Semaine de la jeunesse Bureau Information Jeunesse

samedi 14 mai à 14:00

Plusieurs activités auront lieu samedi 14 mai: club de langues avec les volontaires européennes, échange des cultures, dégustations de spécialités des pays des volontaires. Des jeux en bois, un espace game ainsi que un concert sera également proposé

Entrée libre

Bureau Information Jeunesse 3 rue de l'observance 47200 Marmande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

