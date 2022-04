Semaine de la guitare Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Jeudi 14 avril à 19h : concert guitare/saxophone “Des histoires du tango” avec Jean-Pierre Baraglioli et Bruno Camhaji Mercredi 20 avril à 19h : concert “Duo de guitares” avec Atahualpa Ferly et Valéry Scholastique Jeudi 21 avril à 19h30 : concert des élèves guitaristes du conservatoire

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le conservatoire organise une semaine de la guitare avec concerts d’artistes professionnels et d’élèves, master classes, ateliers… Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

