**Cérémonie d’ouverture : Parade & Grand Maquis.** Partenaires : Consulats du Burundi, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Ghana, Liban, Sénégal, Suisse, Togo. Date : samedi 12 mars 2022. Lieu : Amphithéâtre de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Tout public. DJ Set et stands culinaires par pays._ **Speak-dating** Partenaires : Canada – États-Unis – Nigéria. Date : samedi 12 mars 2022. Heure : de 18h à 19h (GMT +1). Lieu : Zoom _Atelier de discussion en ligne pour les apprenants du FLE._ **Screen Out Louder.** Projection du film _Bendskins_ by Narcisse Wandji. Date : mardi 15 mars 2022. Heure: de 17h à 20h (GMT +1). Lieu : Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Projection du film d’un réalisateur camerounais puis échange avec le public._ **Chorale internationale francophone.** Partenaires : Lagos Acceuil (communauté française à l’étranger) Date : mardi 15 mars 2022. Heure : de 13h – 14h30 (GMT +1). Lieu : Auditorium de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Tout public._ **Projection de courts-métrages.** Partenaire : Lycée Français Louis Pasteur. Date : mercredi 16 mars 2022. Heure : 10h15 à 11h45. Lieu : Auditorium de l’Alliance Française de Lagos/Mike Adenuga Centre. _A destination du public du Lycée (Terminales) et des apprenants de l’Alliance._ **Quizz Francophonie Interbranches**. Partenaire : Maison TV5 Monde Lagos. Date : mercredi 16 mars 2022. Heure : 12h00 à 13h30. Lieu : Médiathèque de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _A destination des apprenants sur nos deux sites (Ikoyi et Ikeja)._ **Lectures et rencontres d’auteurs francophones.** Partenaires : Institut français de Paris (Culturethèque) & Consulats du Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Ghana, Liban, Sénégal, Suisse, Togo. Date : jeudi 17 mars 2022. Heure : 11h00 à 11h40. Lieu : Médiathèque de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Tout public._ **Projections d’une selection de films de réalisateurs francophones.** Partenaires : Institut français de Paris (IF Cinéma) & Consulats du Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Ghana, Liban, Sénégal, Suisse, Togo. Date : vendredi 18 mars 2022. Heure : 18h00. Lieu : Auditorium de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Tout public._ **Jeu Time’s Up! en français.** Partenaire : université UNILAG et Lycée français Louis Pasteur. Date : samedi 19 mars 2022. Heure : 12h00 à 13h00. Lieu : Médiathèque de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _A destination des apprenants du FLE et des étudiants de l’université nigérianne UNILAG et du Lycée français._ **Cérémonie de clôture : spectacle** _**Medecine Man**_ Partenaires : Institut français de Paris et du Nigéria, Consulats du Burundi, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, France, Ghana, Liban, Sénégal, Suisse, Togo. Date : dimanche 20 mars 2022. Heure : 19h00. Lieu : Auditorium de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre. _Tout public. Spectacle mêlant théâtre, danse, chant (artistes du Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Nigéria) et un producteur français._ **_Tout au long du mois de mars_** _:_ **Exposition** **_Combattantes._** Focus Journée de la Femme sur la thématique Sports et Genre, avec une photographe nigérianne et une historienne française associée au King’s College of London. Du 08 mars au 02 avril. Lieu : Galerie de l’Alliance Française de Lagos / Mike Adenuga Centre.

