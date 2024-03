Semaine de la francophonie, jeudi 21 mars 2024.

Du jeudi 21 mars 2024 au samedi 23 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la semaine de la Francophonie, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars, la mairie du 19e s’associe à la mairie du 20e pour proposer des événements ouverts à toutes et tous dans les deux arrondissements.

Au programme :

Jeudi 21 mars

Mairie du 20ème – Salle des fêtes

16h Dictée intergénérationnelle

Vendredi 22 Mars

Mairie 20ème – Salle des fêtes

9h Accueil du public et des invités

9h45 Allocutions

10h15 Danse traditionnelle chinoise

10h30 – 12h30 Finale du concours

12h30 Déjeuner

14h Délibération du jury (Salle du conseil)

14h Danse Traditionnelle auvergnate

15h Annonce des gagnants et remise des prix

15h30 Slam Ombr’ blanche

16h Allocutions de clôture

16h30 Interlude musicale

17h Pot de Clôture

Samedi 23 Mars 2024

Salle du Bar et salle du Conseil du 19e

13h30 – Ateliers en simultanés

Atelier : « Digitaliser les femmes autodidactes : outils et opportunités ».

Sensibiliser et accompagner les femmes dans la création d’application destinée our le bien commun — ouverts à tous.Intervenante : Mariame BER ETE Atelier environnement : confection d’une fresque environnementaleSensibiliser les participants sur les enjeux environnementaux à travers la création d’une fresqueIntervenante : Sylvie ET TIEN14h30 Allocutions

CONFÉRENCES

15h – Le sport et la culture pour renforcer les valeurs de la Francophonie et la promotion de la langue française – (Salle des mariages)

Plongeons au coeur de l’intersection entre le sport, la culture et la langue française lors de cette conférence qui explore comment ces éléments dynamiques peuvent agir comme des catalyseurs puissants pour renforcer les valeurs de la Francophonie. En mettant l’accent sur le pouvoir unificateur du sport et la richesse culturelle qui découle de la diversité linguistique, nous examinerons comment ces forces convergentes peuvent non seulement célébrer la francophonie, mais également servir de vecteurs essentiels pour la promotion de la langue française. Une discussion éclairante sur la manière dont le sport et la culture, peuvent ensemble tisser des liens durables et favoriser une communauté francophone plus forte, plus inclusive et plus prospère.

Intervenants : Déolinda RIBEIRO, Présidente de l’ association PACE

Ali KANATE, Président du CIUSF

Bernard SAINT-JEAN Directeur de cabinet du Président de la

Fédération Française de Triathlon

Modérateur : Annie-Monia KAKOU

15h50 – Interlude Slam ; Ombr’ Blanch

16h – Le plurilinguisme, un enjeu majeur au cœur de la Francophonie (Salle des mariages)

Dans un monde de plus en plus connecté, où les frontières linguistiques ne sont plus des barrières infranchissables, le plurilinguisme émerge comme un enjeu crucial au coeur de la Francophonie. Bien au-delà de la simple coexistence de langues, il représente un formidable levier pour la compréhension mutuelle, la diversité culturelle et le renforcement des liens au sein de cette communauté francophone. Au cours de tte conférence, nous allons explorer l’importance du plurilinguisme dans le contexte francophone, mettant en lumière les opportunités qu’il offre et les défis qu’il pose.Intervenants : A confirmerModérateur : Sylvie ETTIEN

16h50 Remise des diplômes ( atelier femmes digitales )

17h15 Clôture avec un Défilé interculturel Chine / Côte d’ivoire/Sénégal/ Burkina Faso (5 minutes)

17h45 Allocutions de clôture

18h Pot de clôture

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/semaine-de-la-francophonie-23310

