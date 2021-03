SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 2021 EN SLOVENIE À distance – En ligne, 13 mars 2021-13 mars 2021, Saint-Calais.

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 2021 EN SLOVENIE

du samedi 13 mars au lundi 22 mars à À distance – En ligne

Cette année, vous pourrez suivre la Semaine internationale de la Francophonie où que vous soyez en Slovénie et que vous soyez francophone ou pas!

Du 13 au 22 mars 2021

100 places de cinéma offertes et de nombreux lots à gagner (30h de cours de français, des liseuses et des livres) !

Pour célébrer la « Semaine internationale de la Francophonie », les ambassades des Etats-membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut français de Slovénie (IFS) et Wallonie-Bruxelles international vous offrent un programme en ligne en français et en slovène.

Les spectateurs pourront découvrir les vœux du Groupe des Ambassadeurs de la Francophonie en Slovénie, tout nouvellement créé à l’occasion des 50 ans de l’OIF, pour mieux faire connaître cette organisation en Slovénie. Une chanson enregistrée spécialement pour la Semaine par la compagnie de théâtre francophone de l’Université de Ljubljana Les Théâtreux sera à découvrir sur les réseaux sociaux de l’IFS et des partenaires. Egalement sur les réseaux sociaux, de nombreuses citations d’auteurs francophones et leurs traductions en slovène et des vidéos réalisées par les lycéens francophones de Slovénie, à retrouver tout au long de la semaine.

Le Festival du film francophone se déroulera comme l’exige la situation sanitaire : en ligne. Son format adapté proposera deux très beaux événements cinématographiques. Plus que jamais le festival s’engage en faveur du Cinéma et de son avenir ! Car si la vitalité de cet art, également industrie culturelle importante, est mise à rude épreuve face à la fermeture généralisée des salles de cinéma, la conservation des films demeure également un enjeu de taille en ces temps difficiles, où le film en tant que bien culturel ne doit pas être oublié. Difficile dans ce contexte pour les gens de la profession d’envisager avec sérénité aussi bien le devenir de la production cinématographique que la pérénisation de son patrimoine. Le film est pourtant un révélateur unique de notre passé récent et de nos valeurs sociétales, ainsi que le témoin précieux de notre diversité culturelle et linguistique. Assurer la conservation et la restauration des films, c’est protéger un pan entier de notre Histoire et de nos cultures. Pour en prendre pleinement la mesure, rien ne vaut un plongeon en images dans la génèse du 7ème art !

La Cinémathèque slovène (Kinoteka), l’Ambassade de Suisse et l’Institut français de Slovénie ont ainsi le plaisir de vous inviter au voyage, un voyage dans le temps, vers les tous premiers balbutiements du cinéma, à la rencontre de l’un de ses remarquables pionniers et aventuriers : Georges Méliès. Découvrez le parcours incroyable de ce personnage haut en couleur à travers l’excellent film documentaire d’Eric Lange et Serge Bromberg, « Le mystère Méliès », et trois de ses courts-métrages récemment restaurés et inédits en Slovénie. A cette occasion, un webinaire intitulé : Archives de films – Bonnes pratiques de la restauration des films de patrimoine, rassemblera des experts français, suisse et slovène et sera également diffusé en ligne le 20 mars par Kinoteka.

Kinodvor en coopération avec les festivals Kinotrip et Kurja Polt montrera en avant-première et en ligne le film belgo-français « L’Adoration » de Fabrice de Welz (2019) qui sera suivi d’une discussion avec le réalisateur Fabrice de Welz et le directeur de la photo Manuel Dacosse.

Les 100 premières places sont gratuites pour la projection de ce film car elles sont offertes par l’ambassade de Belgique et Wallonie-Bruxelles International, avec le concours des ambassades de Bulgarie, de France, et d’Irlande ainsi que de l’Institut français de Slovénie et du Centre culturel hongrois à l’occasion de la Semaine de la Francophonie !

D’autres activités interactives seront réservées, quant à elles, aux francophones : les étudiants pourront participer à un slam intitulé « Dis-moi Dix mots » en utilisant les 10 mots choisis cette année autour de la thématique qui nous invite à prendre l’air. Les phrases poétiques des élèves des écoles primaires (Ecole Française de Ljubljana et FLAM) seront publiées sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, le 21 mars, toujours sur le thème de « Dis-moi 10 mots ». Les spectateurs sont invités à voir en live les meilleurs candidats. La dictée francophone donnera aussi l’occasion aux gagnants de recevoir de nombreux prix !

Pour les étudiants, un webinaire présentera l’ESFAM – Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management, membre de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

La Francophonie étant encore davantage que la promotion de la diversité linguistique et culturelle, mais aussi celles de valeurs comme la défense de l’environnement, la Semaine jouera les prolongations le 22 mars Journée internationale de l’eau – par la diffusion d’une fiche pédagogique à destination des professeurs de français pour parler de la protection de ce bien précieux qu’est l’eau en classe dans les écoles de Slovénie.

100 places gratuites pour les spectateurs slovènes du film « L’Adoration »

Semaine de la Francophonie 2021 en Slovénie

