Lundi 14h-15h : Tests forme plus sport seniors Lundi 19h30-21h : découverte de la marche nordique Mardi 19h-21h : découverte du Pilates Mercredi 14h-17h : test ta forme au travers différents challenges multisport pour les enfants Jeudi 9h30-11h : découverte de la marche nordique Jeudi 14h-15h : Tests forme plus sport seniors Jeudi 20h30-21h30 : Pilates Dimanche : 10h-12h Free Fit = défi sport nature en famille

Entrée libre

Portes ouvertes enfants, adultes, seniors : tests multisports pour les enfants, découverte de la marche nordique du Pilates du Free fit et tests d’équilibre pour les seniors. foret 91680 Bruyeres le Chatel Bruyères-le-Châtel Essonne

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T15:00:00;2021-10-04T19:30:00 2021-10-04T21:00:00;2021-10-05T19:00:00 2021-10-05T21:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T11:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T15:00:00;2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T21:30:00

