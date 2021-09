Semaine de la Forme Résidence Gorgeon, 7 octobre 2021, Vinezac.

Semaine de la Forme

Résidence Gorgeon, le jeudi 7 octobre à 09:00

La santé et le bien-être pour tous, via une pratique régulière et adaptée pour chacun, sont intimement liés à notre conception du sport. Dans notre société, beaucoup de choses sont faites en vue de resserrer les liens qui unissent les individus entre eux. Et cela commence dès le plus jeune âge, par exemple grâce au sport. Nos objectifs, le développement et le maintien de la condition physique et des habiletés motrices. La fréquence, l’intensité, le choix des activités et des exercices physiques sont autant de paramètres que nous prenons en considération pour adapter chaque mouvement, chaque situation pédagogique.

Entrée libre

Test condition physique, Quizz santé Bien-Etre

Résidence Gorgeon Route du Vieux Pont 66110 Amélie-les-Bains Vinezac Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T13:00:00