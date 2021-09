Tomblaine Tomblaine Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Semaine de la forme Meurthe et Moselle Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine

Semaine de la forme Meurthe et Moselle Tomblaine, 2 octobre 2021, Tomblaine. Semaine de la forme Meurthe et Moselle

Tomblaine, le samedi 2 octobre à 14:30

le Comité départemental organise une demi journée dédié a la promotion de la santé par le sport. proposé à tous, en lien avec un partenaire INTERSPORT. présentation de nos activités, Tests de la condition phyisique Atelier de discussion autour des bienfaits de la pratique des Activités physiques.

entrée libre

Semaine dédiée à la promotion des bienfaits de l’activité physique et sportive Tomblaine 13 rue jean moulin 54510 TOMBLAINE Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Tomblaine Autres Lieu Tomblaine Adresse 13 rue jean moulin 54510 TOMBLAINE Ville Tomblaine lieuville Tomblaine Tomblaine