Semaine de la forme, 5 octobre 2021, Homécourt.

homecourt, le mardi 5 octobre à 14:00

Le Comité Départemental propose des tests de la conditon physique pour les séniors d’EHPAD et de maison semi autonome, lors de la semaine de la forme. Les seniors présents pourront bénéficier des Tests de la condition physique avant de démarer un programme d’activité physique adapté sur 3 mois d’activité, avant de se voir proposer de rejoindre un Club Sports pour Tous.

sur inscription

2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T16:00:00

