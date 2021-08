Creully Gymnase Calvados, Creully Semaine de la Forme dans le Calvados Gymnase Creully Catégories d’évènement: Calvados

Gymnase, le samedi 2 octobre à 10:30

Le comité va accompagner l’ensemble des clubs du territoire 14 a organiser des actions dans le cadre de la Semaine de la Forme. Il va également proposer deux journées spécifiques : – le 02 Octobre à Creully en partenariat avec le club Odicancar – le 07 Octobre à la maison des associations d’Hérouville Saint Clair Lors de ces deux journées des initiations sportives, des quizs de la forme ainsi que des tests d’évaluation de la condition physique seront proposés.

Ouvert à tous et gratuit

Gymnase 21 rue Guy de Maupassant 14480 Creully

