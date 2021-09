Cahors Dojo Cahors, Lot Semaine de la forme 2021 à Cahors Dojo Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Semaine de la forme 2021 à Cahors Dojo, 4 octobre 2021, Cahors. Semaine de la forme 2021 à Cahors

du lundi 4 octobre au jeudi 7 octobre à Dojo

**Cours, quizz et tests de condition physique** Lundi : * Qi gong de 12 h 15 à 13 h 30 (ancien Dojo – Cabessut) * Qi gong de 18 h à 19 h (salle des fêtes de Lacapelle) * Taiji quan de 19 h à 20 h (salle des fêtes de Lacapelle) Mercredi : * Taiji quan de 12 h 15 à 13 h 30 (Grand Dojo – Cabessut – rue de la guinguette) Jeudi : * Qi gong de 10 h 30 à 11 h 45 (salle des fêtes de Lacapelle) * Qi gong – Taiji quan de 12 h 15 à 13 h 30 (Grand Dojo – Cabessut – rue de la guinguette) * Qi gong de 15 h 45 à 17 h ( salle Caviole – rue Wilson) Qi gong – Taiji quan de 19 h à 20 h 30 (gymnase du groupe Sud – rue Victor Hugo)

Entrée libre

Venez découvrir nos activités et faire des tests de condition physique ! Dojo rue de la guinguette, cahors Cahors Lot

2021-10-04T12:15:00 2021-10-04T13:30:00;2021-10-04T18:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-04T19:00:00 2021-10-04T20:00:00;2021-10-06T12:15:00 2021-10-06T13:30:00;2021-10-07T10:30:00 2021-10-07T11:45:00;2021-10-07T12:15:00 2021-10-07T13:45:00;2021-10-07T15:45:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-07T19:00:00 2021-10-07T20:30:00

Dojo rue de la guinguette, cahors Cahors Lot