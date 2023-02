Semaine de la danse Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Semaine de la danse 380 Avenue Mozart Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR ● Le 24 mars à 20h30 et le 25 à 15h30 et 20h30 : Carnet de Bals

Salon, guinguette, bal populaire, Héritage des traditions de sociétés en réunion

Danse savante ou danse libre

A un, à deux, à trois… Quadrille, polyphonie ou unisson…

Ouvrez vos carnets de bals et dansons !



Karine Aznar, Céline Galli, Christine Lyon-Moal, Sophie Rouch – chorégraphies



● Le 31 mars et le 1er avril à 20h30 : Relectures

Ou comment s’imprégner, s’inspirer, partager, transmettre et respecter les œuvres chorégraphiques du passé … puis, en proposer une version une fois qu’elles nous ont traversées



Isabelle Arnaud, Jennifer Blasek, Sophie Rouch – chorégraphies Le Conservatoire d'Aix-en-Provence, avec la complicité de Philippe Coromp, Stéphane Dunan-Battandier, Kévin Gelsi, Klaudia Sorokina et Jonathan Soucasse, présente la semaine de la danse.

