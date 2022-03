Semaine de la danse Aix-en-Provence, 1 avril 2022, Aix-en-Provence.

Semaine de la danse Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La La Danse, le 1 avril à 20h30 le 2 avril à 16h et 20h30

Traversée chorégraphique dans l’univers des comédies musicales de ces dernières décennies. Avec les classes de Danse Classique, de Danse Contemporaine et de Danse Jazz du Conservatoire.

Chorégraphies : Karine Aznar, Céline Galli, Christine Lyon-Moal, Sophie Rouch



Figures de styles, le 7 avril à 20h30 le 8 avril à 20h30

Figure de style : procédé d’expression qui vise à produire un effet, une impression : émouvoir, séduire, convaincre, attirer l’attention…

Avec les classes de Danse Classique, de Danse Contemporaine et de Danse Jazz du Conservatoire.

Chorégraphies : Isabelle Arnaud, Jennifer Blasek, Christine Lyon-Moal, Sophie Rouch

https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire

