Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le mercredi 17 novembre à 16:00

### Témoignage de Larissa Caïn Chaque année, l’association Hebraïca célèbre la culture juive. Dans le cadre de son partenariat, le MDR&D reçoit Larissa Caïn, survivante de la Shoah pour témoigner sur son enfance dans le ghetto de Varsovie. Un documentaire qui lui est consacré sera diffusé au cinéma ABC, pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’association Hebraïca : [https://www.hebraica-toulouse.com/festival-de-culture-juive](https://www.hebraica-toulouse.com/festival-de-culture-juive)

sur inscription, gratuit

En partenariat avec l’association Hebraïca, le MDR&D reçoit Larissa Caïn, survivante du ghetto de Varsovie qui apporte son témoignage. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T18:00:00

