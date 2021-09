Paris Ile-de-France Paris Semaine de la contraception Ile-de-France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Semaine de la contraception Ile-de-France, 27 septembre 2021, Paris. Semaine de la contraception

du lundi 27 septembre au mercredi 29 septembre à Ile-de-France

Tu te poses des questions sur la contraception ? Alors cet événement est fait pour toi ! Au programme : forum santé, quizz, virus war (réalité virtuelle), contraception back (réalité virtuelle), TUP truck et pleins d’autres animations de prévues ! Viens vite rencontrer et échanger avec différents professionnels et avoir toutes les réponses à tes questions. Pour en savoir plus : [[gracia.engwala@universite-paris-saclay.fr](mailto:gracia.engwala@universite-paris-saclay.fr)](mailto:gracia.engwala@universite-paris-saclay.fr) **Programmation :** * Lundi 27 septembre 11h-15h : forum santé (ateliers, quizz, jeux, goodies…) au RU Les Cèdres, campus d’Orsay, Bât 406 * Mardi 28 septembre 11h-15h : forum santé (ateliers, quizz, jeux, goodies…) à l’IUT de Sceaux, Hall d’entrée * Mercredi 29 septembre 11h-15h : forum santé (ateliers, quizz, jeux, goodies…) à la Fac Jean-Monnet à Sceaux, Hall du Bât B * Mercredi 29 septembre 11-15h : VIRUS WARS, CONTRACEPTION BACK (jeux de réalité virtuelle),TUP Truck au CROUS Lieux de Vie, sur l’Esplanade

Libre d’accès

A l’occasion de la journée mondiale de la contraception, le SSU (Service de Santé Universitaire) organise la « semaine de la contraception » du 27 septembre 2021 au 01 octobre 2021 Ile-de-France Ile-de-France Paris Paris 2e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T11:00:00 2021-09-27T15:00:00;2021-09-28T11:00:00 2021-09-28T15:00:00;2021-09-29T11:00:00 2021-09-29T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ile-de-France Adresse Ile-de-France Ville Paris lieuville Ile-de-France Paris