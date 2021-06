Domfaing Domfaing Domfaing, Vosges SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ : SORTIE NATURE Domfaing Domfaing Catégories d’évènement: Domfaing

Domfaing Vosges Domfaing Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, la communauté de communes organise et vous invite à une sortie nature « tout un monde sur 100m de chemin ». Trois départs différés. Sur inscription. +33 3 29 57 88 16 Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, la communauté de communes organise et vous invite à une sortie nature « tout un monde sur 100m de chemin ». Trois départs différés. Sur inscription. CCB2V

