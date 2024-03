Semaine de la biodiversité à Aureille Aureille, mercredi 20 mars 2024.

Le village d’Aureille organise pour la première fois la Semaine de la Biodiversité, du lundi 18 au dimanche 24 mars !

En étroite collaboration avec la municipalité et ses nombreux partenaires, Aline et Bleuenn jeunes services civiques, ont orchestré de main de maître et mis en place la toute première Semaine de la Biodiversité !

Avec la participation de Lou Récati, Les Pitchouns, l’école élémentaire, la LPO…



Cet évènement aura lieu du 18 au 24 mars à Aureille !



Cette semaine rassemblera les enfants comme les adultes autour de la nature, de la biodiversité et de l’environnement. Elle est aussi l’occasion d’inaugurer le tout nouveau sentier de randonnée de la commune la Rand’eau des Alpilles.



Au programme !



* Mercredi 20 mars

10h à 12h La Bergerie :

Atelier manuel de création de pancartes pour les jardins partagés communaux et vos jardins privés

18h30 à 21h Salle de la Grand-Terre :

Fresque du climat Atelier interactif d’information sur les enjeux climatiques, animé par Cédric Vannieuwenhuyse (Inscription en mairie, places limitées)



* Samedi 23 mars

9h à 11h Jardins partagés :

Inauguration du refuge LPO des jardins partagés, animation « La nature sauvage aux jardins », proposée par la LPO. Suivie d’un apéritif d’inauguration

11h Jardins partagés :

Conte aux jardins partagés, sur le thème de la nature, conseillé pour les 4-8 ans, animé par Flour é Poutagié (Inscription en mairie)



*Dimanche 24 mars

Inauguration de la « Rand’eau des Alpilles » la commune vous propose de découvrir son nouveau sentier pédestre de 8km autour de l’eau et de la biodiversité (Inscription en mairie, places limitées)

14h30 Départ « chasse au trésor », en famille, conseillée pour les 6-12 ans

15h30 Départ « rando et infos », informations tout au long du parcours

18h Salle de la Grand-Terre Apéritif d’inauguration du sentier .

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Centre-Ville d’Aureille

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

