Semaine de cinéma italien L’immensita de E. Crialese Maison du Terroir Genouilly, samedi 10 février 2024.

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Maison du Terroir 3 Rue Lapins

Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maisonterroir.genouilly@orange.fr

