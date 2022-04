SEMAINE CULTURELLE DANOISE Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

Épinal

SEMAINE CULTURELLE DANOISE Épinal, 5 mai 2022, Épinal. SEMAINE CULTURELLE DANOISE MJC ST LAURENT 16 rue de la 7ème armée Épinal

2022-05-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-13 MJC ST LAURENT 16 rue de la 7ème armée

Épinal 88000 Le Danemark est un pays scandinave qui regroupe la péninsule de Jutland et de nombreuses îles. Copenhague, sa capitale accueille plusieurs palais royaux ainsi que l’emblématique statue de la petite sirène. Vous voulez en connaître plus? Alors nous vous donnons rendez-vous en mai prochain +33 3 29 82 12 59 http://mjcepinal.com/ MJC ST LAURENT 16 rue de la 7ème armée Épinal

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 88000, Épinal Autres Lieu Épinal Adresse MJC ST LAURENT 16 rue de la 7ème armée Ville Épinal lieuville MJC ST LAURENT 16 rue de la 7ème armée Épinal Departement 88000

Épinal Épinal 88000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

SEMAINE CULTURELLE DANOISE Épinal 2022-05-05 was last modified: by SEMAINE CULTURELLE DANOISE Épinal Épinal 5 mai 2022 88000 Épinal

Épinal 88000