maison de la recherche et de la valorisation, le mardi 5 octobre à 17:30

A l’occasion de la semaine Créativ’, “Envie d’agir ? Relevez les défis de demain!” avec l’incubateur de Toulouse Métropole @PremièreBrique en collaboration avec le Pépite Ecrin. Cet atelier cherchera à sensibiliser les entrepreneur.e.s sur la dimension innovation dans leur projet et présenter le nouvel appel à candidature pour intégrer l’incubateur ! Plus d’infos – [https://www.premiere-brique.fr/](https://www.premiere-brique.fr/) – [https://pepite-ecrin.inook.website/fr](https://pepite-ecrin.inook.website/fr)

entrée libre – en présentiel r

Etudiant.e.s, jeune diplômé.e.s vous avez envie d’agir, de relever les défis de demain ? maison de la recherche et de la valorisation 75 Cr des Sciences, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

2021-10-05T17:30:00 2021-10-05T20:00:00

